"Пробираюсь к спортзалу": Тина Кароль показала, как сама расчищает снег во дворе
Певица Тина Кароль в очередной раз доказала, что ей все под силу.
Знаменитая украинская исполнительница, ведущая шоу “Танців з зірками“ и тренер вокального проекта “Голос країни“, Тина Кароль удивила подписчиков новым видео.
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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя артистка показала, как она в своем дворе расчищает снег лопатой, чтобы добраться к спортзалу. В видео Тина появилась в розовой куртке, обтягивающих синих штанах и шапке. Позже эти кадры были опубликованы на многочисленных фан-страницах Кароль.
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