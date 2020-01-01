"Шамаханская царица": Похудевшая Седокова снялась в роскошном монокини
Певица Анна Седокова показала длинные ноги на пляжном фото .
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Певица Анна Седокова показала стройное тело в роскошном купальнике. Звезда снялась в эффектном монокини с украшениями и поразила сеть.
Кадр Седокова добавила в Инстаграм.
На фото Анна Седокова позирует в темно-синем асимметричном монокини с массивным украшением из камней. Артистка сидит у бассейна, демонстрируя стройные формы. Образ Анны дополняют черные очки от солнца и мелкие серьги.
- 🔥Какая !
- Шикарный купальник и Анна😍😍😍
- Шамаханская царица
- Какой шикарный купальник
- Я подумала,что это Кендал Дженнер,Вы просто 🔥🔥🔥🔥, - написали в сети.
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