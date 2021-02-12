Певица Ирина Федишин рассекретила, почему не хочет принимать участие в "Танцях з зірками".

Ирина Федишин заявила, что дважды отказывалась от "Танців з зірками": В чем причина instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время интервью с ведущим Славой Деминым 34-летняя артистка рассказала, почему ни разу за четыре обновленных сезона “Танців з зірками“ не участвовала в шоу.

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По словам Ирины, ранее она уже подписывала контракт с проектом. Однако в последний момент создатели шоу отказали ей. Других деталей неприятной ситуации Федишин не сообщила. Звезда отметила, что после этого ее еще два раза звали на “Танці з зірками“, но на этот раз она отказывала организаторам проекта.

“На “Танцях з зірками“ працює крута команда і колись я також мала величезне бажання побувати там, як учасниця. Якось ми з організаторами вже мали домовленості, які були закріплені на папері. Але в останній момент мені відмовили. Тепер двічі їм відмовила я“, - призналась Ирина Федишин.

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