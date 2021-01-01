"Бывает же такое?": Федишин и Мишина случайно встретились в Доминикане
Известная украинская певица Ирина Федишин, которая неделю назад отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику, случайно встретилась там с главной героиней первого сезона “Холостячки“, актрисой Ксенией Мишиной.
Читай также: Светлана Тарабарова показала интерьер дома, ради которого взяла кредит
Как выяснилось, украинские знаменитости выбрали один и тот самый отель и даже поселились рядом. О приятной встречи Федишин написала на своей странице в Инстаграм. Певица запостила два новых фото. На первом она в баре позировала с Мишиной. А на втором кадре к ним присоединились муж Ирины и их сыновья, сын Мишиной и Александр Эллерт с дочерью.
“Багато з вас писали, що десь у Домінікані відпочиває Ксенія Мішина чи можливо не зустрілися 🤔?! Так, зустрілися, друзі! І я сама була здивована, коли побачила Ксенію в нашому готелі))) Буває ж таке?! заїхали в один готель, ще й поруч поселилися 😅 Це була приємна зустріч, ми ближче познайомилися сім’ями. Дуже красива і позитивна пара ❤️“, - написала артистка.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Тина Кароль ответила на заявление Оли Поляковой о “плакальщице“
- В майке и коротких шортиках: Надя Дорофеева запостила постельные фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил