Певица Ирина Федишин и актриса Ксения Мишина заселились в один и тот самый отель.

"Бывает же такое?": Федишин и Мишина случайно встретились в Доминикане instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая неделю назад отправилась в отпуск в Доминиканскую Республику, случайно встретилась там с главной героиней первого сезона “Холостячки“, актрисой Ксенией Мишиной.

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Как выяснилось, украинские знаменитости выбрали один и тот самый отель и даже поселились рядом. О приятной встречи Федишин написала на своей странице в Инстаграм. Певица запостила два новых фото. На первом она в баре позировала с Мишиной. А на втором кадре к ним присоединились муж Ирины и их сыновья, сын Мишиной и Александр Эллерт с дочерью.

“Багато з вас писали, що десь у Домінікані відпочиває Ксенія Мішина чи можливо не зустрілися 🤔?! Так, зустрілися, друзі! І я сама була здивована, коли побачила Ксенію в нашому готелі))) Буває ж таке?! заїхали в один готель, ще й поруч поселилися 😅 Це була приємна зустріч, ми ближче познайомилися сім’ями. Дуже красива і позитивна пара ❤️“, - написала артистка.

Федишин и Мишина случайно встретились в Доминикане instagram.com/irynafedyshyn

Федишин и Мишина случайно встретились в Доминикане instagram.com/irynafedyshyn

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