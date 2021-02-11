Ирина Федишин запостила пляжные фото из Доминиканы
Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать подписчиков свежими снимками с отдыха в Доминиканской Республике. Ранее 34-летняя артистка показала совместные кадры с актрисой Ксенией Мишиной, а теперь похвасталась пляжными фото.
Читай также: Даша Астафьева засветила грудь в прозрачном наряде
На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала новые снимки, где она позировала на фоне океана в стильном купальнике. Ирина была одета в розовый топ на одно плечо и трусики с высокой посадкой и шахматным принтом. Свой образ Федишин дополнила розовой шляпой, массивным браслетом и солнцезащитными очками.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Супермодель Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
- День рождения Дженнифер Энистон: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил