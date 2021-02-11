Певица Ирина Федишин похвасталась фигурой в ярком купальнике.

Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать подписчиков свежими снимками с отдыха в Доминиканской Республике. Ранее 34-летняя артистка показала совместные кадры с актрисой Ксенией Мишиной, а теперь похвасталась пляжными фото.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала новые снимки, где она позировала на фоне океана в стильном купальнике. Ирина была одета в розовый топ на одно плечо и трусики с высокой посадкой и шахматным принтом. Свой образ Федишин дополнила розовой шляпой, массивным браслетом и солнцезащитными очками.

Ирина Федишин запостила пляжные фото из Доминиканы instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин запостила пляжные фото из Доминиканы instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин запостила пляжные фото из Доминиканы instagram.com/irynafedyshyn

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