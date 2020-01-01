Певица Юлия Санина рассказала о первом заработке и о гонорарах группы The Hardkiss.

Юлия Санина из "The Hardkiss" рассекретила, как делит с мужем гонорары instagram.com/the_hardkiss

Украинская певица, фронтвумен группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка шоу “Танці з зірками 2020“ Юлия Санина приняла участие в программе “33 за 3“ на телеканале ICTV.

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Во время интервью ведущая проекта Александра Кучеренко поинтересовалась у 30-летней артистки, как она заработала первый гонорар. Как выяснилось, в юности Юлия иногда пела в ресторане.

“Прийшла до мами в ресторан, де вона співала, і заспівала щось для відпочиваючих. Заплатили та щось гривень сто“, - вспомнила Санина.

Кроме того, исполнительница рассекретила самый низкий гонорар “The Hardkiss“ за выступления, а также призналась, как с мужем Валом Бебко делит заработок.

“На самому початку ми отримували 10-20 тисяч гривень. З чоловіком ділимо усе 50 на 50“, - призналась Юлия.

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