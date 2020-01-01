"Пойду лепить снежного мужика": Ирина Билык похвасталась стильным зимним образом

Ирина Билык показала, в каком наряде встретила снегопады.

Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык повеселила подписчиков новой публикацией на своей странице в Инстаграм. 50-летняя звезда обнародовала короткий ролик, где она в стильном наряде двигается под собственный трек “Не стримуй погляд“.

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В свежем видео исполнительница появилась в оригинальном вязаном пальто синего цвета и черной кофте с принтом. Зимний образ Билык дополнила светлыми и пушистыми варежками и капюшоном. В описании к ролику Ирина с юмором заявила, что собирается слепить снежного мужика.

“Ну как вам зимушка-зима?❄️ Готовы лепить снежного мужика?☃️ Лично я, пойду лепить на свой вкус 😜“, - написала артистка.

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