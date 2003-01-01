День рождения Дженнифер Энистон: топ-5 лучших фильмов с участием актрисы

Сегодня голливудская актриса празднует юбилей.

Сегодня, 11 февраля популярной голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполнилось 50 лет. В честь юбилея знаменитости мы подготовили подборку самых известных кинолент с участием именинницы.

“Брюс Всемогущий“ (2003)

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Брюс Нолан - популярный ведущий теленовостей, в жизни которого началась самая настоящая чёрная полоса. Во всех своих неудачах герой винит Бога. И однажды Всемогущий ответил ему. Бог предложил Брюсу сменить его на неделю.

“Цена измены“ (2005)

Чарльз Шайн – работник рекламного агентства. Его жизнь скучна и однообразна, а каждый новый день напоминает предыдущий. У Чарльза есть жена Диана и дочь Эми, больная диабетом. Однажды один день пошёл не так, как остальные. Шайн опоздал на поезд и ему пришлось сесть следующий. В поезде Чарльз встретил Люсинду, с которой впервые решился на измену.

“Марли и я“ (2008)

Молодой журналист со своей женой переезжает в другой город на новое место работы. У них куча грандиозных планов. Но сначала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, что именно она станет главным испытанием в их жизни.

“Притворись моей женой“ (2011)

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Главный герой Дэнни встретил Палмер, и, чтобы произвести впечатление, рассказал о своей несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия, Палмер хочет познакомиться с его женой и детьми. Дэнни вынужден быстро найти кого-то на роль супруги и отпрысков. Под руку попадается ассистентка Кэтрин и её дети: Майкл и Мегги.

“Мы – Миллеры“ (2013)

Дэвид Берк - мелкий торговец наркотиками. Но у Дэвида есть свои принципы: он не продаёт наркотики детям. Однажды герой решает вступиться за подростков, на которых напали на улице. Но в итоге сам остался без товара и в долгах. Теперь Берк вынужден перевезти через границу партию наркотиков. Для этого дела Дэвид берет компаньонов, которые сыграют его семью: стриптизёршу Роуз, правильного мальчика Кенни и сбежавшую с дома девушку Кейси.

И конечно же, мы не могли не вспомнить сериал “Друзья“, благодаря которому Дженнифер Энистон стала одной из популярных актрис мира. Сериал рассказывает о жизни шестерых друзей - Рейчел, Монике, Фиби, Джоуи, Чендлере и Россе, которые живут по соседству. Они делятся тайнами, вместе развлекаются и иногда попадают в неприятности.

Напомним, ранее свой день рождения ответил голливудский актер Эштон Катчер.