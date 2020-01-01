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Супермодель Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини

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Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала идеальное тело в белом бикини.
Супермодель Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Супермодель Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

Всемирно известная бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая ранее была “ангелом“ Victoria’s Secret, поразила поклонников свежими фотографиями с отдыха на одном из бразильских островов Фернанду-ди-Норонья - архипелага вулканического происхождения. 

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя красотка обнародовала несколько кадров, где продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини на фоне скал. Скорее всего, Амбросио позировала в пляжном наряде собственного бренда GAL Floripa.

“Словами не описать этот рай... ✨🏝☀️🌊💫“, - прокомментировала новые фото Алессандра.

Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини
instagram.com/alessandraambrosio

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: Ivona

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