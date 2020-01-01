Супермодель Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини

Бывший "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио продемонстрировала идеальное тело в белом бикини.

Всемирно известная бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая ранее была “ангелом“ Victoria’s Secret, поразила поклонников свежими фотографиями с отдыха на одном из бразильских островов Фернанду-ди-Норонья - архипелага вулканического происхождения.

Читай также: День рождения Дженнифер Энистон: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки

На своей странице в Инстаграм 39-летняя красотка обнародовала несколько кадров, где продемонстрировала подтянутую фигуру в белом бикини на фоне скал. Скорее всего, Амбросио позировала в пляжном наряде собственного бренда GAL Floripa.

“Словами не описать этот рай... ✨🏝☀️🌊💫“, - прокомментировала новые фото Алессандра.

Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини

Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини

Алессандра Амбросио соблазнила фанов новыми кадрами в бикини instagram.com/alessandraambrosio

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.