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"Случайность или нет?": Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте

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Певица Ирина Билык сообщила фанам, что с ней дома случился странный инцидент.
"Случайность или нет?": Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте
"Случайность или нет?": Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, известная исполнительница Ирина Билык поделилась с поклонниками архивной фотографией из девяностых. На своей странице в Инстаграм 50-летняя певица запостила кадр, где она запечатлена в белом платье с изображением цветом и белой накидке во время выступления. Билык стояла на сцене и пела в микрофон, широко раскрыв рот. 

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В описании к раритетному фото Билык сообщила подписчикам об инциденте, который случился с ней дома. По словам звезды, после того, как она громко крикнула, в ее жилье лопнула труба с водой. Артистка решила спросит у фанов, это случайность или постаралась ее энергетика.

Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала🌊вода💦....теперь вот жду звонка соседей👀.... Как думаете это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???🙄“, - написала Ирина.

Ирина Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте
Ирина Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте
instagram.com/bilyk_iryna

  • “Непредсказуемая энергетика. Овен - это гремучая смесь. 🌋💋“;
  • “Конечно энергетика🔥🔥🔥“;
  • “😜👍энергетика бомба💪“;
  • “Ірочка, у вас надзвичайно сильна енергетика😍❤️ тому все можливо🔥;
  • “Вы необыкновенная.. Ваша энергетика просто пленит ❤️;
  • “Да просто роковая женщина)))) все понятно)))🔥🔥🔥;
  • “Точно, енергетика. Вона відчувається і з екрану, і з пісні. Можна лише уявити, яка вона вживу💖💗💟;
  • “Совпадение)));
  • “Энергетика! Труба не выдержала такую бурю эмоций!;
  • “Конечно же ваша сумасшедшая энергетика, в хорошем смысле этого слова 😍😜❤️“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: ivonа bigmir)net

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