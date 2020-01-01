Певица Ирина Билык сообщила фанам, что с ней дома случился странный инцидент.

"Случайность или нет?": Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, известная исполнительница Ирина Билык поделилась с поклонниками архивной фотографией из девяностых. На своей странице в Инстаграм 50-летняя певица запостила кадр, где она запечатлена в белом платье с изображением цветом и белой накидке во время выступления. Билык стояла на сцене и пела в микрофон, широко раскрыв рот.

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В описании к раритетному фото Билык сообщила подписчикам об инциденте, который случился с ней дома. По словам звезды, после того, как она громко крикнула, в ее жилье лопнула труба с водой. Артистка решила спросит у фанов, это случайность или постаралась ее энергетика.

Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала🌊вода💦....теперь вот жду звонка соседей👀.... Как думаете это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???🙄“, - написала Ирина.

Ирина Былик показала архивное фото и рассказала о домашнем инциденте instagram.com/bilyk_iryna

“Непредсказуемая энергетика. Овен - это гремучая смесь. 🌋💋“;

“Конечно энергетика🔥🔥🔥“;

“😜👍энергетика бомба💪“;

“Ірочка, у вас надзвичайно сильна енергетика😍❤️ тому все можливо🔥;

“Вы необыкновенная.. Ваша энергетика просто пленит ❤️;

“Да просто роковая женщина)))) все понятно)))🔥🔥🔥;

“Точно, енергетика. Вона відчувається і з екрану, і з пісні. Можна лише уявити, яка вона вживу💖💗💟;

“Совпадение)));

“Энергетика! Труба не выдержала такую бурю эмоций!;

“Конечно же ваша сумасшедшая энергетика, в хорошем смысле этого слова 😍😜❤️“, - пишут пользователи Сети в комментариях.

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