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Ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом после отпуска в Турции

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Ведущая ТСН на канале 1+1 Лидия Таран получила положительный тест на COVID-19.
Ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом после отпуска в Турции
Ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом после отпуска в Турции
facebook.com/1plus1.Taran

Ведущая новостной программы ТСН на телеканале 1+1 Лидия Таран сообщила на своей странице в Facebook, что в ближайшее время не появится в эфире. 43-летняя звезда заразилась коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

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По словам Лидии, она получила позитивный результат ПЦР-теста после возвращения с праздничного отпуска в Турции. Ведущая добавила, что соблюдала все строгие карантинные требования, однако все равно заболела на COVID-19. 

“Після короткої святкової відпустки до Туреччини, я зробила ПЛР-тест та отримала позитивний результат.... І навіть попри дотримання суворих карантинних вимог у тій країні та під час самої подорожі - це все одно зі мною трапилося... У турків у ці святкові дні був локдаун у всіх містах - і він проходить жорсткіше, ніж у нас. Наприклад, у суботу і неділю всі сидять вдома, а туристи перебувають в готелі, - виходити зась. Завжди стараюся дисципліновано виконувати карантинні вимоги, носити маску, користуватися антисептиком, уникаю великих скупчень людей та бережу від зайвих контактів себе й близьких. Цей вірус підступний і ніколи не знаєш, де і як з ним зіштовхнешся, навіть якщо контролюєш ситуацію. Та я налаштована на перемогу у цьому двобої! Встигла після відпустки провести один ефір ТСН. Не хвилюйтеся! На роботі ми дотримуємося карантинних норм і дистанції. Усім контактним особам повідомила“, - написала ведущая.

Также Лидия рассказала о самочувствии. Сейчас она чувствует себя хорошо. Из симптомов болезни пока только повышенная температура. 

“Почуваюся добре. Маю температуру 37,5. Особливих симптомів не відчуваю. З лікарем на зв’язку, приймаю медикаменти і вітаміни. Сумую за ефірами та улюбленими телеглядачами. Друзі, привіт вам усім! Обіцяю набратися сил і повернутися до роботи переможницею“, - написала телезвезда.

У найближчих ефірах ТСН на 1+1 ми не зустрінемося… На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на...

Опубліковано Лідією Таран Четвер, 14 січня 2021 р.

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Теги: Лидия Таран, коронавирус
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Источник: ivonа bigmir)net

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