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Ирина Билык рассекретила, как называет своего сынаЭксклюзив

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Также Ирина Билык рассказала, о чем мечтает ее маленький сын Табриз.
Ирина Билык рассекретила, как называет своего сына
Ирина Билык рассекретила, как называет своего сына
Пресс-служба

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31 декабря в 21:30 зрителей «Интера» ждет встреча со множеством украинских звезд в проекте «Место встречи. Новый год».

Накануне Ivona встретилась с Примадонной Ириной Билык и узнала, чего бы артистка хотела для украинцев в Новом 2021 году.

«Я бы хотела пожелать всем в 2021 году не отчаиваться: продолжать любить, рожать детей, приносить миру новые, прогрессивные изобретения, - говорит артистка. - Очень надеюсь на то, что молодые и талантливые украинцы  смогут сделать множество технических открытий! Например, создадут летающую машину, как мечтает мой младший сын Табриз. После этого заявления я перестала называть его маленькой звездочкой - сейчас называю его украинским Илоном Маском».

Увидеть выступление Ирины Билык в новогоднюю ночь и окунуться в атмосферу настоящего праздника с самыми яркими звездами и волшебными историями телезрители смогут 31 декабря в 21:00 в проекте «Место встречи. Новый год» на «Интере». 

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Теги: Ирина Билык
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Источник: ivonа bigmir)net

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