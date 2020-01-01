«Какая милашка»: Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость предстала в вязанном кардигане на фоне книжных полок. Артистка дополнила домашний образ распущенными волосами, которые уложила на одну сторону и выразительным макияжем с акцентом на глазах. Также Каменских держит в руках аромат для дома, ведь для нее очень важна атмосфера, которая царит в доме:

«Обожаю, когда пространство, где я живу или работаю, наполнено приятным ароматом! Он незаметно создаёт особую атмосферу - бодрит или наоборот успокаивает, уносит в свои мысли и мечты или настраивает на работу. В доме люблю легкие и успокаивающие запахи, а для офиса - свежие и бодрящие».

Поклонникам понравился нежный образ Насти, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Улыбка🔥🔥🔥». «Какая милашка👄👄👄». «Настя, ты прекрасна🌹🌹🌹». «Очень милая».

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