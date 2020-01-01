Ирина Билык рассказала о своей способности предсказывать детей

Украинская поп-дива Ирина Билык в этом году стала крестной мамой в 11-й раз.

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Канал «Украина» и программа «Зірковий шлях» наградила украинских знаменитостей именной премией «Ніч химер» за их достижения в 2020 году. Певица Ирина Билык победила в номинации «Наша легенда» и рассказала журналистам о своих необычных способностях.

Певица Ирина Билык в этом году стала крестной мамой в 11-й раз. По словам артистки, рождение некоторых детей она предсказала их родителям.

«Все началось на Новый год, я выступала и со сцены сказала: «Это будет год чудес, подходите все, кто хочет иметь детей, и прикоснитесь ко мне, и все будет, как запланировали». Я думала, что шучу. Но через несколько лет на отдыхе ко мне подошла пара с ребенком лет пяти, и говорит, что я в свое время пожелала им малыша, и он родился. Я была в шоке. Потом еще несколько раз я замечала, когда говорила, чтобы люди рожали детей, и предлагала себя на роль крестной, люди действительно через месяц узнавали, что готовятся стать родителями. Так у меня появилось 7 крестников» - говорит Ирина Билык в интервью журналистам канала «Украина».

Певица рассказала, как однажды отправила в круиз своих друзей, и попросила, чтобы они вернулись с ребенком, которого она окрестит. И через месяц пара ей предложила стать крестной их малыша.

По словам певицы, пророчество сбываются только, если ей того самой захочется.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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