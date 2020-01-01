Неожиданно: Билык заметили при "тесном" общении с Alekseev
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Певицу Ирину Билык заметили с молодым артистом ALEKSEEV. А дело в том, что музыканты записали в дуэте праздничные колядки.
Об этом Билык сообщила в Инстаграм.
Звезда показала часть видео. В кадре Билык появилась в лелто-салатовом костюме и зеленой блузе, а дополнила образ широкополая шляпа. ALEKSEEV спел в черной рубашке и белом костюме.
Зі святом вітаємо Вас!
Дивіться і слухайте нашу Колядку!
Гарного перегляду❤️
Нехай ця Колядка принесе у дім кожного українця злагоду, добро і здоров’я!
Повна версія на YouTube каналі @ponomaryovoleksandr, - написала звезда.
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