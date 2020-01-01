Неожиданно: Билык заметили при "тесном" общении с Alekseev

Певица Ирина Билык спела в дуэте с исполнителем Alekseev - смотрите видео.

Билык засветилась я ярком дуэте instagram.com/bilyk_iryna

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Певицу Ирину Билык заметили с молодым артистом ALEKSEEV. А дело в том, что музыканты записали в дуэте праздничные колядки.

Об этом Билык сообщила в Инстаграм.

Звезда показала часть видео. В кадре Билык появилась в лелто-салатовом костюме и зеленой блузе, а дополнила образ широкополая шляпа. ALEKSEEV спел в черной рубашке и белом костюме.

Зі святом вітаємо Вас!

Дивіться і слухайте нашу Колядку!

Гарного перегляду❤️

Нехай ця Колядка принесе у дім кожного українця злагоду, добро і здоров’я!

Повна версія на YouTube каналі @ponomaryovoleksandr, - написала звезда.

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