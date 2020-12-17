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Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы

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Украинский хореограф Илона Гвоздева поделилась с подписчиками секретами красоты.

Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы
Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы
instagram.com/ilonagvozdeva

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Популярная танцовщица Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлела свою 62-летнюю маму на приеме у косметолога. Как оказалось, звездная мама решила увеличить себе губы, а дочь поддержала эту идею и записала, как это происходило:

«Я впервые стала свидетелем процедуры увеличения губ. Правда говоря, делали не мне, а маме. Результат оправдал ожидания. Губы стали наполненными и вернули вид 10-летней давности», - рассказала Илона.

Также девушка отметила, что на такой смелый шаг ее мама решилась в 62 года, и совсем не жалеет о том, что сделала.

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые восхитились женщиной, а другие – раскритиковали:

«В такому віці - це супер зробити🔥».

«Лучше бы ей сделали классную стрижку и сменили оправу...»

«Маме Илоны Гвоздевой просто нечего делать, некуда деньги дочери девать!!!»

«Какая современная мама, женщина в любом возрасте должна быть красивой)если это выглядит естественно, то почему бы и нет🌞».

«Зачем это афишировать?!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.12.2020, 08:14
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гость
Может ещё после родов пиздy покажешь.
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