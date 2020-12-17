«На Лободу похожа»: Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в блестящих расклешенных штанах и черном топе. Стильный образ подчеркнул стройную фигуру артистки. Певица решила поэкспериментировать с имиджем и сменила цвет волос на платиновый блонд, чем и напомнила фанатам Лободу.
Под публикацией звезда призналась, что стала судьей на проекте «Голос страны» и набрала себе в команду талантливых людей:
«Завершились съёмки слепых прослушиваний
Я собрала нереально крутую команду.
И хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне 🔥».
Поклонники восхитились новым образом любимой артистки, однако без критики и сравнений не обошлось:
«Прическа Лободу напоминает».
«На Лободу похожа с такой прической и цветом волос».
«Неудачный образ».
«На Лободу стала похожа».
«Образ пушка».
«Похудела сильно».
«Не могу налюбоваться».
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