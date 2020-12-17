«На Лободу похожа»: Надя Дорофеева показала свой неудачный образ

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликом со съемок.

Надя Дорофеева показала свой неудачный образ instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в блестящих расклешенных штанах и черном топе. Стильный образ подчеркнул стройную фигуру артистки. Певица решила поэкспериментировать с имиджем и сменила цвет волос на платиновый блонд, чем и напомнила фанатам Лободу.

Под публикацией звезда призналась, что стала судьей на проекте «Голос страны» и набрала себе в команду талантливых людей:

«Завершились съёмки слепых прослушиваний

Я собрала нереально крутую команду.

И хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне 🔥».

Поклонники восхитились новым образом любимой артистки, однако без критики и сравнений не обошлось:

«Прическа Лободу напоминает». «На Лободу похожа с такой прической и цветом волос». «Неудачный образ». «На Лободу стала похожа». «Образ пушка». «Похудела сильно». «Не могу налюбоваться».

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