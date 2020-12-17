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«На Лободу похожа»: Надя Дорофеева показала свой неудачный образ

Комментариев: 2
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками видеороликом со съемок.

Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в блестящих расклешенных штанах и черном топе. Стильный образ подчеркнул стройную фигуру артистки. Певица решила поэкспериментировать с имиджем и сменила цвет волос на платиновый блонд, чем и напомнила фанатам Лободу.

Под публикацией звезда призналась, что стала судьей на проекте «Голос страны» и набрала себе в команду талантливых людей:

«Завершились съёмки слепых прослушиваний
Я собрала нереально крутую команду.
И хочу сказать, что вы конечно будете в шоке от голосов в этом сезоне 🔥».

Поклонники восхитились новым образом любимой артистки, однако без критики и сравнений не обошлось:

«Прическа Лободу напоминает».

«На Лободу похожа с такой прической и цветом волос».

«Неудачный образ».

«На Лободу стала похожа».

«Образ пушка».

«Похудела сильно».

«Не могу налюбоваться».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.12.2020, 08:27
Оценка:  0
гость
Каждая баба в душе проститутка.
гость  (аноним)  17.12.2020, 08:15
Оценка:  0
гость
Похожа на обосранный унитаз.
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