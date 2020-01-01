Самокритично: Лидия Таран сравнила себя с коровой

Украинская телеведущая Лидия Таран поделилась с подписчиками новогодними снимками.

Лидия Таран сравнила себя с коровой instagram.com/lidiyataran

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Популярная телезвезда Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков с украшениями для елки. На кадрах знаменитость позирует в белой водолазке и бежевых штанах, держа в руках елочные украшения. Лидия выглядит очень натурально и свежо: легкие локоны небрежно спадают на плечи, а легкий макияж удачно подчеркивает естественную красоту. В одной руке Таран держит елочную игрушку в виде жениха и невесты, намекая на то, что в Новом году хочет встретить свою любовь, а во второй – корову, символ грядущего года.

Под публикацией звезда призналась, что из-за погодных условий она выглядит, как корова на льду, передвигаясь даже на машине:

«Кажуть, що корови не літають 😝 Ще і як літають!!! Я сьогодні літала по слизькій дорозі дуже навіть коровоподібно 🐮😆 Правда на машині😜 Ще корови пурхають, якщо це - ялинкова прикраса! Обрала недавно кілька таких прикрас- бажань!

Типу вішаєш їх на ялинку - і вони збуваються!☺️ Корова збулась практично одразу! А можна, щоб те, що має збутись - із правої руки- не збувалось так швидко, бо зараз ніколи! Хай вже в новому році! 😜»

Поклонники восхитились природным обаянием Лидии, и осыпали ее комплиментами:

«Красотка!» «Непревзойденная!» «Лідія, ви така чудова, завжди приємно дивитися на вас». «Гарна».

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