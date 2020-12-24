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«20-летняя девочка»: Оля Полякова впечатлила своим внешним видом

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото со съемок.

Оля Полякова впечатлила своим внешним видом
Оля Полякова впечатлила своим внешним видом
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со съемок шоу «Маска». На кадрах знаменитость предстала в гоночном костюме с красными и золотистыми вставками, который подчеркнул стройную фигуру артистки. Дерзкий образ певица дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.

Под публикацией Оля призналась, что съемки грандиозного проекта с ее участием подходят к завершению:

«Все! Финал! Я ворвалась в гоночном костюме на финишную прямую!)))»

Поклонники восхитились внешним видом Поляковой, которая, по их мнению, в 36 лет выглядит гораздо моложе:

«Без слов. Богиня!»

«Вы на каждом фото такая кукольная».

«Вы выглядите, как 20-летняя девочка».

«Ваау! Вы прям на лет 10 моложе стали».

«Выглядите просто сногсшибательно!»

«Ну 20-летняя девочка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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