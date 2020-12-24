«20-летняя девочка»: Оля Полякова впечатлила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото со съемок шоу «Маска». На кадрах знаменитость предстала в гоночном костюме с красными и золотистыми вставками, который подчеркнул стройную фигуру артистки. Дерзкий образ певица дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.
Под публикацией Оля призналась, что съемки грандиозного проекта с ее участием подходят к завершению:
«Все! Финал! Я ворвалась в гоночном костюме на финишную прямую!)))»
Поклонники восхитились внешним видом Поляковой, которая, по их мнению, в 36 лет выглядит гораздо моложе:
«Без слов. Богиня!»
«Вы на каждом фото такая кукольная».
«Вы выглядите, как 20-летняя девочка».
«Ваау! Вы прям на лет 10 моложе стали».
«Выглядите просто сногсшибательно!»
«Ну 20-летняя девочка».
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