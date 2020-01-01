Скрывая беременность: Катя Осадчая засветила свои прелести в вечернем платье

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото со съемок.

Катя Осадчая засветила свои прелести в вечернем платье instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков со съемок новогодней программы «Светская жизнь». На кадрах знаменитость предстала в изумрудном платье с длинным шлейфом и очень пикантной зоной декольте. Благодаря прозрачным вставкам видно, что наряд надет без бюстгальтера. Соблазнительный образ Катя дополнила выразительным макияжем, легкими локонами на волосах и диадемой на голове.

Под публикацией Осадчая анонсировала дату и время выхода программы, неизменной ведущей которой она является.

Поклонники восхитились шикарным образом телезвезды, предполагая, что под пышным вечернем платьем, она скрывает свою беременность:

«Похоже, что, Катя беременная». «Как всегда 😍 великолепна ❤️ 🌹». «Мабуть Ви Катерина вагітні?» «Королева». «Катю вдягнули так, щоб заінтригувати глядачів». «Стиль и грация». «Красивая невероятно».

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