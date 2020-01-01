Скрывая беременность: Катя Осадчая засветила свои прелести в вечернем платье
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков со съемок новогодней программы «Светская жизнь». На кадрах знаменитость предстала в изумрудном платье с длинным шлейфом и очень пикантной зоной декольте. Благодаря прозрачным вставкам видно, что наряд надет без бюстгальтера. Соблазнительный образ Катя дополнила выразительным макияжем, легкими локонами на волосах и диадемой на голове.
Под публикацией Осадчая анонсировала дату и время выхода программы, неизменной ведущей которой она является.
Поклонники восхитились шикарным образом телезвезды, предполагая, что под пышным вечернем платьем, она скрывает свою беременность:
«Похоже, что, Катя беременная».
«Как всегда 😍 великолепна ❤️ 🌹».
«Мабуть Ви Катерина вагітні?»
«Королева».
«Катю вдягнули так, щоб заінтригувати глядачів».
«Стиль и грация».
«Красивая невероятно».
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