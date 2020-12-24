«Вот это мамуля!»: Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой
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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в обнимку со своей мамой. Обе девушки одеты в спортивные костюмы, которые подчеркивают их подтянутые фигуры. Таким личным фото Анита решила поделиться в честь 65-летия своей мамы, добавив скромную подпись к публикации:
«С Днём рождения МАМА ❤️
65 и Сурия по утрам ;)».
Стоит отметить, что телезвезда не делится моментами из личной жизни в социальных сетях, поэтому такой снимок является настоящей редкостью.
Поклонники восхитились фигурой звездной мамы, которая в свои годы выглядит потрясающе, и осыпали ее комплиментами:
«Вау👏🏻👏🏻👏🏻Мамочка Ваша супер! С Именинницей Вас, Анита🌹🌹🌹🎉».
«Очень крутая мама, здоровья ей👍👍👍».
«Мама просто девочка. С днем рождения!!»
«Ваша мама - супермама! Такая позитивная! 🔥🔥👏👏 здоровья, энергии и долгих лет жизни!»
«Анита, вот это мамуля! Молодая, красивая, а фигурка – конфетка. Дай Бог здоровья!»
«Отличная фигура в 65».
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