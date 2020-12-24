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«Вот это мамуля!»: Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой

Комментариев: 2
Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой
Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой
instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в обнимку со своей мамой. Обе девушки одеты в спортивные костюмы, которые подчеркивают их подтянутые фигуры. Таким личным фото Анита решила поделиться в честь 65-летия своей мамы, добавив скромную подпись к публикации:

«С Днём рождения МАМА ❤️
65 и Сурия по утрам ;)».

Стоит отметить, что телезвезда не делится моментами из личной жизни в социальных сетях, поэтому такой снимок является настоящей редкостью.

Поклонники восхитились фигурой звездной мамы, которая в свои годы выглядит потрясающе, и осыпали ее комплиментами:

«Вау👏🏻👏🏻👏🏻Мамочка Ваша супер! С Именинницей Вас, Анита🌹🌹🌹🎉».

«Очень крутая мама, здоровья ей👍👍👍».

«Мама просто девочка. С днем рождения!!»

«Ваша мама - супермама! Такая позитивная! 🔥🔥👏👏 здоровья, энергии и долгих лет жизни!»

«Анита, вот это мамуля! Молодая, красивая, а фигурка – конфетка. Дай Бог здоровья!»

«Отличная фигура в 65».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.12.2020, 08:21
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гость
К стоматологу бы отвела маму. Такое корыто .
гость  (аноним)  24.12.2020, 08:20
Оценка:  0
гость
Лошадь. Мозги были бы у этой курицы тупой. Это конечно жесть, моя мама такого же возраста, но выглядит на 15 лет младше.
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