«Вот это мамуля!»: Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Анита Луценко поделилась фото со своей 65-летней мамой instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в обнимку со своей мамой. Обе девушки одеты в спортивные костюмы, которые подчеркивают их подтянутые фигуры. Таким личным фото Анита решила поделиться в честь 65-летия своей мамы, добавив скромную подпись к публикации:

«С Днём рождения МАМА ❤️

65 и Сурия по утрам ;)».

Стоит отметить, что телезвезда не делится моментами из личной жизни в социальных сетях, поэтому такой снимок является настоящей редкостью.

Поклонники восхитились фигурой звездной мамы, которая в свои годы выглядит потрясающе, и осыпали ее комплиментами:

«Вау👏🏻👏🏻👏🏻Мамочка Ваша супер! С Именинницей Вас, Анита🌹🌹🌹🎉». «Очень крутая мама, здоровья ей👍👍👍». «Мама просто девочка. С днем рождения!!» «Ваша мама - супермама! Такая позитивная! 🔥🔥👏👏 здоровья, энергии и долгих лет жизни!» «Анита, вот это мамуля! Молодая, красивая, а фигурка – конфетка. Дай Бог здоровья!» «Отличная фигура в 65».

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