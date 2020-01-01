«Копия мамы»: Вера Брежнева показала свою младшую дочь

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками фото своей дочери.

Вера Брежнева показала свою младшую дочь instagram.com/ververa

Читай также: «Я ненасытная»: Оля Цибульская удивила фанатов своим признанием

Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре звездная дочь Сара позирует в голубом топе с мороженным в руках. Летний образ позволяет рассмотреть спортивную фигуру малышки, которая, судя по всему, берет пример с мамы и тренируется. А искренняя улыбка 11-летней девочки становится главной изюминкой снимка.

Под публикацией Вера написала, что на время каникул они улетели в теплые края:

«Ура! Каникулы!!

Передаём вам тёплый привет ☀️ в кадре 2 цветочка глазами мамы 🌹)».

Поклонники отметили сходство Сары со звездной мамой, и осыпали девочку комплиментами в комментариях:

«Мамина улыбка😊». «Красотуля Сарочка, вся в Мамочку 💋💋💋». «Глаза, губы, зубы, улыбка мамины. Замечательная девочка». «Она просто копия своей мамы». «Какая красивая девочка». «Вторая копия Веры».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.