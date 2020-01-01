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«Копия мамы»: Вера Брежнева показала свою младшую дочь

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками фото своей дочери.

Вера Брежнева показала свою младшую дочь
Вера Брежнева показала свою младшую дочь
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре звездная дочь Сара позирует в голубом топе с мороженным в руках. Летний образ позволяет рассмотреть спортивную фигуру малышки, которая, судя по всему, берет пример с мамы и тренируется. А искренняя улыбка 11-летней девочки становится главной изюминкой снимка.

Под публикацией Вера написала, что на время каникул они улетели в теплые края:

«Ура! Каникулы!!
Передаём вам тёплый привет ☀️ в кадре 2 цветочка глазами мамы 🌹)».

Поклонники отметили сходство Сары со звездной мамой, и осыпали девочку комплиментами в комментариях:

«Мамина улыбка😊».

«Красотуля Сарочка, вся в Мамочку 💋💋💋».

«Глаза, губы, зубы, улыбка мамины. Замечательная девочка».

«Она просто копия своей мамы».

«Какая красивая девочка».

«Вторая копия Веры».

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Источник: ivonа bigmir)net

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