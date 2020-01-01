Никто не ожидал: Ксению Мишину спалили с рюмкой водки
Читай также: Оля Полякова обескуражила вываливающимся бюстом в мини-платье
Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина во время проекта неоднократно высказывала свое мнение насчет алкогольных напитков. Знаменитость утверждала, что не употребляет алкоголь и не переносит запах спиртного от окружающих. Однако на одном из фан-аккаунтов разместили видео, где Ксения, сидя за барной стойкой, выпивает рюмку спиртного.
Поклонники остались обескураженными после увиденного, ведь они искренне верили в то, что Мишина ведет здоровый образ жизни. Некоторые фанаты предположили, что видео было записано еще до участия проекта, и возможно тогда девушка позволяла себе расслабиться.
Короткий видеоролик вызвал массу обсуждений и собрал огромное количество комментариев:
«Этот Эклер научил её???»
«Значит Ксю таки пьет??»
«Мишина бухает? 🙌»
«А почему она выпила? Она же говорила, что вообще не пьет».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил