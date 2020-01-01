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Никто не ожидал: Ксению Мишину спалили с рюмкой водки

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Украинская актриса Ксения Мишина оказалась в центре осуждений из-за провокационного видео.

Ксению Мишину спалили с рюмкой водки
Ксению Мишину спалили с рюмкой водки
instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина во время проекта неоднократно высказывала свое мнение насчет алкогольных напитков. Знаменитость утверждала, что не употребляет алкоголь и не переносит запах спиртного от окружающих. Однако на одном из фан-аккаунтов разместили видео, где Ксения, сидя за барной стойкой, выпивает рюмку спиртного.

Поклонники остались обескураженными после увиденного, ведь они искренне верили в то, что Мишина ведет здоровый образ жизни. Некоторые фанаты предположили, что видео было записано еще до участия проекта, и возможно тогда девушка позволяла себе расслабиться.

Короткий видеоролик вызвал массу обсуждений и собрал огромное количество комментариев:

«Этот Эклер научил её???»

«Значит Ксю таки пьет??»

«Мишина бухает? 🙌»

«А почему она выпила? Она же говорила, что вообще не пьет».

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Источник: ivonа bigmir)net

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