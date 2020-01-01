«Попала в высшую лигу»: Лилия Ребрик показала свои детские фото
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в костюме Снегурочки в разные временные промежутки. По словам артистки, детская мечта всех девчонок стать Снегурочкой досталась ей, чему она была безмерно рада. Об этом Лилия рассказала под публикацией:
«А мені в дитинстві, вважай, пощастило: я одразу потрапила до вищої ліги і стала... Снігуронькою! Мрія всіх дівчаток у мене здійснилася швидше, ніж я цього встигла зажадати! І «Слід» Снігуроньки за мною довго тягнувся. Я грала цю роль і у садочку, і в школі, і в інституті, я навіть уже в театрі працювала і все одно була Снігуронькою, але тоді вже «на великій сцені» - в Молодому театрі, в Українському домі і у палаці Україна!»
Поклонники восхитились архивными снимками Ребрик, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Як мило😍😍😍😍😍».
«Класні фото!»
«Лілічка, як добре, що Ви пригадали дитинство.Ви дуже гарна, ніжна, талановита».
«Чарівна снігурочка😁».
«Фото ваші прекрасні ❤️».
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