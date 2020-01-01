Сын Григория Чапкиса показал семейные фото с женой и детьми

Как выглядят невеста и внуки судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса.

Сын Народного артиста Украины, танцора, хореографа и судьи проекта “Танці з зірками“ Григория Чапкиса, американский хи-хоп хореограф Грег Чапкис поделился с подписчиками семейными фотографиями.

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Так, на своей странице в Инстаграм 41-летний мужчина, который сейчас живет и преподает в Сан-Франциско, опубликовал подборку снимков, где он запечатлен со своей женой Эмбер и сыновьями Николаем и Максимом.

На первых кадрах звездное семейство позировало в забавных новогодних шляпах на диване в своей квартире. Еще на нескольких снимках Грег и его родные предстали на улице на фоне природы и уютных домиков.

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

Жена и дети Грега Чапкиса instagram.com/gregchapkis

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