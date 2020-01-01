Сын Григория Чапкиса показал семейные фото с женой и детьми
Сын Народного артиста Украины, танцора, хореографа и судьи проекта “Танці з зірками“ Григория Чапкиса, американский хи-хоп хореограф Грег Чапкис поделился с подписчиками семейными фотографиями.
Читай также: Ведущая Лидия Таран заболела коронавирусом после отпуска в Турции
Так, на своей странице в Инстаграм 41-летний мужчина, который сейчас живет и преподает в Сан-Франциско, опубликовал подборку снимков, где он запечатлен со своей женой Эмбер и сыновьями Николаем и Максимом.
На первых кадрах звездное семейство позировало в забавных новогодних шляпах на диване в своей квартире. Еще на нескольких снимках Грег и его родные предстали на улице на фоне природы и уютных домиков.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Мама в деле“: Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
- Молодая супруга Виктора Павлика рассекретила, какой у нее срок беременности
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил