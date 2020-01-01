"Мама в деле": Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, которая стала прославилась после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска в теплых краях.
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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала редкий снимок, где она позировала на пляже в раздельном купальнике черного цвета с бантами. Анна сидела на мокром песке на фоне воды и города. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками, а волосы связала в небрежный пучок.
“Мама в деле ☀️😄“, - с юмором подписала пляжный кадр Кошмал.
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Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию украинской актрисы:
- Анна, выглядишь просто ослепительно
- Сияете как солнце🌞
- Ножки красивые 😍🌷🌷🌷👍
- Секси❤️😍
- Русалочка💖
- Фигура класс
- Мама прекрасная, любимая💋💋💋
- Какая ты красивая!♥️😍😍😍😍😍
- Богиня, ножки и фигурка великолепны 🔥🔥🔥
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