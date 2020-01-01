"Мама в деле": Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике

Звезда "Сватов" поделилась новым кадром с отдыха за границей.

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, которая стала прославилась после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска в теплых краях.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала редкий снимок, где она позировала на пляже в раздельном купальнике черного цвета с бантами. Анна сидела на мокром песке на фоне воды и города. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками, а волосы связала в небрежный пучок.

“Мама в деле ☀️😄“, - с юмором подписала пляжный кадр Кошмал.

Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике instagram.com/smorkovkina

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Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию украинской актрисы:

Анна, выглядишь просто ослепительно

Сияете как солнце🌞

Ножки красивые 😍🌷🌷🌷👍

Секси❤️😍

Русалочка💖

Фигура класс

Мама прекрасная, любимая💋💋💋

Какая ты красивая!♥️😍😍😍😍😍

Богиня, ножки и фигурка великолепны 🔥🔥🔥

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