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"Мама в деле": Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике

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Звезда "Сватов" поделилась новым кадром с отдыха за границей.
"Мама в деле": Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
"Мама в деле": Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, которая стала прославилась после роли Жени Ковалевой в сериале “Сваты“, поделилась с подписчиками новой фотографией с отпуска в теплых краях.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя знаменитость обнародовала редкий снимок, где она позировала на пляже в раздельном купальнике черного цвета с бантами. Анна сидела на мокром песке на фоне воды и города. Глаза она спрятала за солнцезащитными очками, а волосы связала в небрежный пучок.

“Мама в деле ☀️😄“, - с юмором подписала пляжный кадр Кошмал.

Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
Анна Кошмал запостила пляжное фото в купальнике
instagram.com/smorkovkina

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Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию украинской актрисы:

  • Анна, выглядишь просто ослепительно
  • Сияете как солнце🌞
  • Ножки красивые 😍🌷🌷🌷👍
  • Секси❤️😍
  • Русалочка💖
  • Фигура класс
  • Мама прекрасная, любимая💋💋💋
  • Какая ты красивая!♥️😍😍😍😍😍
  • Богиня, ножки и фигурка великолепны 🔥🔥🔥

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: ivonа bigmir)net

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