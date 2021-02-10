«Какой позор!»: Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото
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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным на фоне океана, прикрыв свое интимное место киви. Мужчина надел солнцезащитные очки и широко улыбнулся, продемонстрировав спортивное тело.
Под публикацией Владимир поинтересовался у фолловеров, с каким фруктом они себя ассоциируют:
«А какой ты фрукт?)
Пиши в комментах свой любимый🔥».
Многотысячная аудитория не оценила откровенное фото Остапчука, и выразила свое негодование в комментариях:
«Жесть, для чего такое фото?»
«Немного откровенно, как для публичной личности».
«Капец срамота!! Можно было только жене это показывать?»
«Ахахаахах, жарко стало 🔥😂😂».
«Какой позор! Я в шоке».
«Это просто кошмар».
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