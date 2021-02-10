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«Какой позор!»: Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото

Комментариев: 3
Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками откровенным снимком.

Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото
Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным на фоне океана, прикрыв свое интимное место киви. Мужчина надел солнцезащитные очки и широко улыбнулся, продемонстрировав спортивное тело.

Под публикацией Владимир поинтересовался у фолловеров, с каким фруктом они себя ассоциируют:

«А какой ты фрукт?)
Пиши в комментах свой любимый🔥».

Многотысячная аудитория не оценила откровенное фото Остапчука, и выразила свое негодование в комментариях:

«Жесть, для чего такое фото?»

«Немного откровенно, как для публичной личности».

«Капец срамота!! Можно было только жене это показывать?»

«Ахахаахах, жарко стало 🔥😂😂».

«Какой позор! Я в шоке».

«Это просто кошмар».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.02.2021, 10:46
Оценка:  0
гость
Гость, а если на фото обнаженная женщина, то оно для лесбиянок!?
гость  (аноним)  10.02.2021, 10:36
Оценка:  0
гость
Это фото для педарастов.
casper2017    10.02.2021, 09:38
Оценка:  0
casper2017
Всего-навсего киви)))
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