«Какой позор!»: Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками откровенным снимком.

Владимира Остапчука раскритиковали за обнаженное фото instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует полностью обнаженным на фоне океана, прикрыв свое интимное место киви. Мужчина надел солнцезащитные очки и широко улыбнулся, продемонстрировав спортивное тело.

Под публикацией Владимир поинтересовался у фолловеров, с каким фруктом они себя ассоциируют:

«А какой ты фрукт?)

Пиши в комментах свой любимый🔥».

Многотысячная аудитория не оценила откровенное фото Остапчука, и выразила свое негодование в комментариях:

«Жесть, для чего такое фото?» «Немного откровенно, как для публичной личности». «Капец срамота!! Можно было только жене это показывать?» «Ахахаахах, жарко стало 🔥😂😂». «Какой позор! Я в шоке». «Это просто кошмар».

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