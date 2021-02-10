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«Ух, горячая»: Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье
Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя на стуле, в коротеньком вязаном платьице. Соблазнительный наряд оголяет зону декольте и аппетитные ножки артистки. Эффектный образ Полякова дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами.

Под публикацией Оля написала так:

«В серьезном кабинете)».

Поклонники восхитились внешним видом Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Оля, ты очень красивая, я твой фанат❤️❤️❤️».

«Красоту ничем не испортишь. 😍КОРОЛЕВА 👑».

«Отсчёт в обратную сторону всё молодее и молодее 👍🌹».

«Ух, горячая».

«Вы изумительно красивы и с очень хорошим вкусом».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.02.2021, 08:32
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А горячую дырочку засветить слабо было?
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