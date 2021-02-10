«Ух, горячая»: Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя на стуле, в коротеньком вязаном платьице. Соблазнительный наряд оголяет зону декольте и аппетитные ножки артистки. Эффектный образ Полякова дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами.

Под публикацией Оля написала так:

«В серьезном кабинете)».

Поклонники восхитились внешним видом Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Оля, ты очень красивая, я твой фанат❤️❤️❤️». «Красоту ничем не испортишь. 😍КОРОЛЕВА 👑». «Отсчёт в обратную сторону всё молодее и молодее 👍🌹». «Ух, горячая». «Вы изумительно красивы и с очень хорошим вкусом».

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