«Ух, горячая»: Оля Полякова засветила грудь в коротеньком платье
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя на стуле, в коротеньком вязаном платьице. Соблазнительный наряд оголяет зону декольте и аппетитные ножки артистки. Эффектный образ Полякова дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и распущенными волосами.
Под публикацией Оля написала так:
«В серьезном кабинете)».
Поклонники восхитились внешним видом Оли Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Оля, ты очень красивая, я твой фанат❤️❤️❤️».
«Красоту ничем не испортишь. 😍КОРОЛЕВА 👑».
«Отсчёт в обратную сторону всё молодее и молодее 👍🌹».
«Ух, горячая».
«Вы изумительно красивы и с очень хорошим вкусом».
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