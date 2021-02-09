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«Это ужасно»: Анна Тринчер увеличила себе губы и показала реакцию бабушки

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Украинская певица Анна Тринчер поделилась с подписчиками видео, где показала процесс увеличения губ.

Анна Тринчер увеличила себе губы и показала реакцию бабушки
Анна Тринчер увеличила себе губы и показала реакцию бабушки
instagram.com/annatrincher_official

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Популярная исполнительница Анна Тринчер на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала эксперименты со внешностью. Девушка решила снять не только процесс увеличения губ, но и реакцию родных людей. По словам знаменитости, она давно хотела придать своим губам объем, но не решалась на это. Звездная мама не увидела никакой разницы после процедуры, но реакция бабушки была очень бурной, она не скрывала своего негодования.

Под публикацией Анна написала, что исполнила свою мечту и теперь счастлива:

«Да да! Я НАКАЧАЛА ГУБЫ! Я исполнила свою мечту! Всего лишь 0,5 мл, но я уже совсем по-другому себя чувствую!»

Поклонники разделились на два лагеря: некоторым понравились пышные губы Тринчер, а другие согласились с бабушкой, и отметили, что Анна портит свою природную красоту:

«Там почти ничего не видно, не понимаю почему такая реакция ‍♀️ Но тебе хорошо 😍».

«👍😂 Бабушка правду говорит вы и так красивая 🔥😍😍😍».

«Это ужасно, если честно».

«Повністю з бабусею згодна!Бог тебе такою створив, а ти щось міняєш в собі😭».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.02.2021, 20:21
Оценка:  +2
гость
Ещё на pizde подкачай губы на 5 см.
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