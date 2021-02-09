«Неподвластна времени»: Ольга Фреймут поразила своим внешним видом
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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в летящем платье с пышными рукавами. Милый наряд звезда дополнила черным поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, и грубыми ботинками темного цвета. Волосы Ольга распустила и сделала выразительный макияж.
Под публикацией Фреймут написала, что окружающие уверены, что она выглядит моложе своих лет:
«- Пані, видно, файна гостя.
- Дякую, у мене троє діток, семеро похресників... Купую гостинці.
- Як троє діток?! -Здивувалася інша жінка. -Тож пані сама, як дівчинка!
Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, справді з якимись дівочими силами».
Поклонники восхитились внешним видом Ольги Фреймут, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Клас, яка молодець ця пані, Олічка Ви і справді як дівчинка ❤️».
«Така гарна, хороша ♥️».
«Красивая, неподвластна времени».
«Божеее😍😍😍 Ти неповторна❤️».
«Очень красивая и молодо выглядите».
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