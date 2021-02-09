«Неподвластна времени»: Ольга Фреймут поразила своим внешним видом

Украинская телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото.

Ольга Фреймут поразила своим внешним видом instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в летящем платье с пышными рукавами. Милый наряд звезда дополнила черным поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, и грубыми ботинками темного цвета. Волосы Ольга распустила и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Фреймут написала, что окружающие уверены, что она выглядит моложе своих лет:

«- Пані, видно, файна гостя.

- Дякую, у мене троє діток, семеро похресників... Купую гостинці.

- Як троє діток?! -Здивувалася інша жінка. -Тож пані сама, як дівчинка!

Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, справді з якимись дівочими силами».

Поклонники восхитились внешним видом Ольги Фреймут, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Клас, яка молодець ця пані, Олічка Ви і справді як дівчинка ❤️». «Така гарна, хороша ♥️». «Красивая, неподвластна времени». «Божеее😍😍😍 Ти неповторна❤️». «Очень красивая и молодо выглядите».

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