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«Неподвластна времени»: Ольга Фреймут поразила своим внешним видом

Комментариев: 4
Украинская телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото.

Ольга Фреймут поразила своим внешним видом
Ольга Фреймут поразила своим внешним видом
instagram.com/freimutolia

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Популярная ведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в летящем платье с пышными рукавами. Милый наряд звезда дополнила черным поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, и грубыми ботинками темного цвета. Волосы Ольга распустила и сделала выразительный макияж.

Под публикацией Фреймут написала, что окружающие уверены, что она выглядит моложе своих лет:

«- Пані, видно, файна гостя.
- Дякую, у мене троє діток, семеро похресників... Купую гостинці.
- Як троє діток?! -Здивувалася інша жінка. -Тож пані сама, як дівчинка!
Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, справді з якимись дівочими силами».

Поклонники восхитились внешним видом Ольги Фреймут, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Клас, яка молодець ця пані, Олічка Ви і справді як дівчинка ❤️».

«Така гарна, хороша ♥️».

«Красивая, неподвластна времени».

«Божеее😍😍😍 Ти неповторна❤️».

«Очень красивая и молодо выглядите».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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nerddffgcv    09.02.2021, 08:13
Оценка:  0
nerddffgcv
Хочу видеть её домашнее видео где она сразу с тремя негрилами!
гость  (аноним)  09.02.2021, 08:02
Оценка:  0
гость
Такие СКУЛЫ!!! Ей бы шлем, клюшку, ну вылитый Бобби Халл.
гость  (аноним)  09.02.2021, 07:59
Оценка:  0
гость
Вижу на фото старого человека.
гость  (аноним)  09.02.2021, 07:57
Оценка:  0
гость
Так она в 25лет уже выглядела на 55лет. Ей косу и без кастинга , роль её - костлявая смерть.
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