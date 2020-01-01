Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками милым снимком.

Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость запечатлена со своими детьми во время прогулки. Марина распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту. Звездная семья выглядит очень счастливо, несмотря на то, что после болезненного развода им пришлось переехать из столицы в Винницу, и начать все сначала.

Под публикацией Боржемская посоветовала фолловерам выработать новую полезную привычку: утреннюю прогулку или ранний подъем. Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами ценными лайфхаками, которые помогают держать тело в тонусе.

Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы классные👍👍всегда смотрю за вами 💐💐💐💐». «Какие дети довольные😍». «Вы такие солнышки! Приятно на вас смотреть». «Ух ты! Какие красивые и счастливые!» «Самая позитивная семейка». «Вы такие красивые».

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