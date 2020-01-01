Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода
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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость запечатлена со своими детьми во время прогулки. Марина распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту. Звездная семья выглядит очень счастливо, несмотря на то, что после болезненного развода им пришлось переехать из столицы в Винницу, и начать все сначала.
Под публикацией Боржемская посоветовала фолловерам выработать новую полезную привычку: утреннюю прогулку или ранний подъем. Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами ценными лайфхаками, которые помогают держать тело в тонусе.
Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вы классные👍👍всегда смотрю за вами 💐💐💐💐».
«Какие дети довольные😍».
«Вы такие солнышки! Приятно на вас смотреть».
«Ух ты! Какие красивые и счастливые!»
«Самая позитивная семейка».
«Вы такие красивые».
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