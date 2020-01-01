Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода

Комментариев: 0
Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками милым снимком.

Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода
Бывшая жена Узелкова заметно похорошела после развода
instagram.com/uzelkova.marina

Читай также: «Неподвластна времени»: Ольга Фреймут поразила своим внешним видом

Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость запечатлена со своими детьми во время прогулки. Марина распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту. Звездная семья выглядит очень счастливо, несмотря на то, что после болезненного развода им пришлось переехать из столицы в Винницу, и начать все сначала.

Под публикацией Боржемская посоветовала фолловерам выработать новую полезную привычку: утреннюю прогулку или ранний подъем. Стоит отметить, что звезда часто делится с фанатами ценными лайфхаками, которые помогают держать тело в тонусе.

Поклонники восхитились внешним видом Марины Боржемской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вы классные👍👍всегда смотрю за вами 💐💐💐💐».

«Какие дети довольные😍».

«Вы такие солнышки! Приятно на вас смотреть».

«Ух ты! Какие красивые и счастливые!»

«Самая позитивная семейка».

«Вы такие красивые».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Марина Боржемкая, Марина Боржемкая 2020, Марина Боржемкая фото, Марина Боржемкая инстаграм, Марина Боржемкая новости, Марина Боржемкая дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь