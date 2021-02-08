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Тина Кароль ответила на заявление Оли Поляковой о "плакальщице"

Комментариев: 2
В эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах".
Тина Кароль ответила на заявление Оли Поляковой о "плакальщице"
Тина Кароль ответила на заявление Оли Поляковой о "плакальщице"
instagram.com/tina_karol

В субботу, 6 февраля, вышел третий выпуск грандиозного шоу “Маска“. Эфир запомнился зрителям резким высказываниям одного из звездных детективов. Так, во время обсуждения выступления Козы Оля Полякова обозвала Тину Кароль “известной плакальщицей на похоронах“.

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На следующий день Полякова решила опубликовать в Инстаграм видеообращение, в котором публично извинилась перед Кароль и ее фанами. Звезда заявила, что никогда бы не шутила на тему личной трагедии Тины. А “плакальщицей“ она ее назвала только из-за грустного репертуара.

Позже Кароль в Инстаграм-Сторис прокомментировала высказывание коллеги по украинскому шоубизу. Тина отметила, что и дальше будет плакать об умершем 7 лет назад муже и жить ради сына.

“Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизнь ради сына. Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты прелесть“, - написала артистка, добавив видео из фан-страницы.

Тина Кароль ответила Оли Поляковой на ее заявление о плакальщице на похоронах
Тина Кароль ответила Оли Поляковой на ее заявление о плакальщице на похоронах
instagram.com/tina_karol

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Теги: Тина Кароль, Оля Полякова, Маска
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.02.2021, 14:06
Оценка:  0
гость
Две прошмандовки сейчас дрг другу начнут глаза выцарапывать.
гость  (аноним)  08.02.2021, 14:00
Оценка:  0
гость
А вот шановни растолкуйте, как такое может происходить: Зеленкин твердит что торговли и бизнеса с ворогом немае, а с сегодняшнего дня по рос.телеканалу "ЧЁ" начинается показ "Дизель-шоу"2021года.Ко гда бабло за прокат это уже не ахрессор?
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