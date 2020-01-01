Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби перекрасилась в брюнетку.

Марго Робби кардинально сменила имидж ради новой роли: Как сейчас выглядит актриса Getty images

Звезда фильмов “Отряд самоубийц“, “Тоня против всех“ и “Скандал“, популярная австралийская актриса и кинопродюсер Марго Робби сменила имидж ради съемок в новой картине.

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На днях папарацци засняли 30-летнюю артистку в совершенно другом образе. Марго попрощалась со светлыми волосами и перекрасилась в брюнетку. На снимках, опубликованных в Сети, актриса предстала в черном наряде с темными волосами с укладкой волнами.

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