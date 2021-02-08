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Беременная жена Виктора Павлика подарила ему на юбилей ДНК-тест

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Екатерина Репяхова выбрала оригинальный подарок на 55-летие звездного мужа Виктора Павлика.
Беременная жена Виктора Павлика подарила ему на юбилей ДНК-тест
Беременная жена Виктора Павлика подарила ему на юбилей ДНК-тест
instagram.com/viktorpavlik

Народный артист Украины, известный певец Виктор Павлик, который 31 декабря отпраздновал 55-летие, рассекретил, что ему на день рождения подарила беременная супруга, концертный директор Екатерина Репяхова.

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В интервью Екатерине Осадчей для программы “Світське життя“ исполнитель признался, что возлюбленная подготовила необычный презент. Репяхова привезла Павлику специальную пробирку для сдачи ДНК-теста. По словам артиста, он давно подозревает, что у него есть еврейские корни.

“Привезла интересную очень пробирочку, куда я наплевал. Затем это поехало в Америку. Я Франкович, у меня папа Франик. И когда я спрашивал бабушку, кто был ее мужем, она отшучивалась. Но в те времена, в 40-х, когда папа родился, бабушка работала в польского пана. Это был польский еврей в Теребовле. У меня есть подозрение, что, возможно, отец моего отца, был тот пан“, - объяснил Виктор.

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: ivonа bigmir)net

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