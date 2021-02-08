Оля Полякова резко высказалась о репертуаре Тины Кароль во время третьего эфира шоу "Маска".

Полякова извинилась перед Кароль за то, что обозвала ее "плакальщицей на похоронах" instagram.com/polyakovamusic

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Знаменитую украинскую певицу, актрису и экс-тренера “Лиги смеха“ Олю Полякову затравили в Сети из-за ее резкого высказывания о Народной артистке Украины Тине Кароль. Во время третьего эфира шоу “Маска, где Полякова является звездным детективом, Оля назвала Кароль “известной плакальщицей на похоронах“.

После нападок пользователей Инстаграма Полякова решила публично извиниться перед Тиной и ее поклонниками. Звезда заявила, что уважает и любит Тину Кароль, и никогда бы не шутила на тему ее личной жизни. А “плакальщицей“ она ее назвала из-за грустного репертуара.

“Прочитав некоторые комментарии, я поняла, что я должна дать свой комментарий по поводу моего выпада в сторону Тины Кароль, где я называю ее плакальщицей. Это относится исключительно к творчеству, к песням Тины Кароль. Ну, я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. А самую артистку я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии или личной истории. Все, кого это оскорбило и зацепило, я искренне прошу прощения, - извинилась в ролике Полякова.

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В конце видео Оля также обратилась к режиссерам шоу “Маска“. Артистка сказала, что они вырезают с эфира множество интересных моментов, оставляя только те, где звездные детективы выглядят неадекватно.

“Ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть истрактовано неверно, ну вырезайте, вы же так много хорошего там вырезайте, что остается только то, что жюри неадекватное“, - гневно высказалась знаменитость.

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