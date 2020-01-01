Итальянская модель Кьяра Ферраньи запостила голое фото.

Итальянский модный блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, которая в октябре сообщила, что вскоре во второй раз станет мамой, поделилась с подписчиками пикантным кадром из домашней фотосессии.

Читай также: Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой в леопардовом комбинезоне

На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость показала, как выглядит ее фигура на 33-й недели беременности. Кьяра запостила черно-белый кадр из своей гардеробной. На снимке будущая мама позировала обнаженной на фоне полок с нарядами и обувью. Из одежды на ней были только кружевные стринги.

Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной instagram.com/chiaraferragni

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.