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Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной

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Итальянская модель Кьяра Ферраньи запостила голое фото.
Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной
Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной
instagram.com/chiaraferragni

Итальянский модный блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, которая в октябре сообщила, что вскоре во второй раз станет мамой, поделилась с подписчиками пикантным кадром из домашней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость показала, как выглядит ее фигура на 33-й недели беременности. Кьяра запостила черно-белый кадр из своей гардеробной. На снимке будущая мама позировала обнаженной на фоне полок с нарядами и обувью. Из одежды на ней были только кружевные стринги.

Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной
Беременная модель Кьяра Ферраньи снялась обнаженной
instagram.com/chiaraferragni

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Теги: Кьяра Ферраньи
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Источник: Ivona

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