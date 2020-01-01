На днях Макс Михайлюк сообщил о беременности возлюбленной, модели Даши Хлистун.

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В пятницу, 5 февраля, главный герой 10 сезона шоу “Холостяк“, пилот и владелец летной школы в США, Макс Михайлюк сообщил в Инстаграм, что его девушка, модель Даша Хлистун беременна. Мужчина опубликовал нежные кадры, где целует округлившийся животик любимой.

“Не могу дождаться увидеть человечка, которого я ещё не видел, но нереально люблю, который занял все мои мысли, которого я целую по 1000 раз в день через животик Мамочки и который есть половинка меня и половинка той которую люблю“, - трогательно подписал один из снимков Михайлюк.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун instagram.com/flymax305

Макс Михайлюк и Даша Хлистун instagram.com/flymax305

Многих зрителей проекта “Холостяка“ заинтересовало, как на новость о будущем отцовстве Макса отреагировала победительница шоу, гимнастка Даша Ульянова. Поклонники бывших влюбленных буквально “взорвали“ директ Даши вопросами. Девушка решила ответить лаконичным постом.

“Раз вы мне разрываете Директ сами знаете чем... Хочу сказать только одно: “Пусть у всех всё будет хорошо“ ❤️. От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей“, - написала Ульянова.

Победительница "Холостяка 10" Ульянова высказалась о будущем отцовстве Михайлюка instagram.com/dasha_ulyanovaa

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