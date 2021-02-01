Певец Виктор Павлик рассказал, что сейчас кормильцем их семьи является его 26-летняя беременная жена Екатерина Репяхова.

"Я без работы": Виктор Павлик признался, что во время пандемии его содержит жена instagram.com/repyahovakate

Народный артист Украины, известный певец Виктор Павлик пожаловался на финансовые трудности во время пандемии коронавируса. В программе “Зірковий шлях“ 55-летний исполнитель признался, что у него было запланировано множество выступлений на 2020-й и 2021 год, но их пришлось отменить из-за карантина.

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Мужчина заявил, что фактически остался без работы так, как больше ничего не умеет делать. Павлик рассекретил, что сейчас его содержит молодая супруга Екатерина Репяхова. 26-летняя возлюбленная Виктора, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, зарабатывает в соцсетях.

“Были запланированы несколько десятков концертов по Украине, туры, сделанные афиши под это, разосланы. Но есть расходы, которые сгорели. Я в своей жизни больше ничего не умею, ничего не делаю, у меня ничего нет, никакой недвижимости, заводиков, магазинов, ресторанов, поэтому другого прибыли кроме как давать концерты - нет. Ну а концертов нету. Поэтому, грубо говоря, без работы. Слава Богу, что Катя развивается как блогер. И это в определенной степени приносит какую-то копейку, за которую мы можем сейчас себе позволить жить. Благодаря Катиной блогерской работе много есть компаний, которые предлагают свои услуги по поводу кроватки, коляски или еще чего-то для ребенка, нужно было об этом все думать, а так мне легче“, - поделился Павлик.

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