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Александра Зарицкая из группы KAZKA показала, как развлекается в Египте

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Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась экстремальным отдыхом на египетском курорте.
Александра Зарицкая из группы KAZKA показала, как развлекается в Египте
Александра Зарицкая из группы KAZKA показала, как развлекается в Египте
instagram.com/kazka.band

Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая поделилась с поклонниками новыми фотографиями с отдыха в египетском городе-курорте Шарм-эш-Шейх.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя певица похвасталась экстремальным времяпровождением. Зарицкая опубликовала фото и видео, где она катается на квадроцикле в пустыне. 

Для экстремальной прогулки Александра выбрала белую рубашку в черный горошек, белые брюки, черную кепку и светлые кроссовки. Свое лицо артистка спрятала за темными очками и платком.

“Кольори світанку під магічний шепіт пустелі. Коли небо, як солодка вата. І навіть пісок, що мете в обличчя, набуває містичного значення. 🔮“, - подписала кадры Зарицкая.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA
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Источник: ivonа bigmir)net

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