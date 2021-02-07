Пляжный кадр: Вокалистка KAZKA показала татуированный животик
Саша Зарицкая засветилась на морском курорте в ярком пляжном наряде .
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Вокалистка популярной группы KAZKA Саша Зарицкая засветила прелести в откровенном наряде. Девушка снялась на пляже Египта в купальнике.
Фото артистка выставила в Инстаграм.
В кадре Зарицкая позирует на фоне сочной зелени. Одета артистка в желтый купальник и болеро в тон. Дополняют образ очки и широкополая шляпа. На животике Саши видна татуировка.
Тим часом...😅
Вам, до речі, що більше довподоби?
❄️ чи 🌴? - написала Зарицкая.
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