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Пляжный кадр: Вокалистка KAZKA показала татуированный животик

Комментариев: 3
Саша Зарицкая засветилась на морском курорте в ярком пляжном наряде .

Александра Зарицкая показала фото в купальнике
Александра Зарицкая показала фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA Саша Зарицкая засветила прелести в откровенном наряде. Девушка снялась на пляже Египта в купальнике.

Фото артистка выставила в Инстаграм.

В кадре Зарицкая позирует на фоне сочной зелени. Одета артистка в желтый купальник и болеро в тон. Дополняют образ очки и широкополая шляпа. На животике Саши видна татуировка. 

Тим часом...😅
Вам, до речі, що більше довподоби?
❄️ чи 🌴? - написала Зарицкая.

Александра Зарицкая показала фото в купальнике
Александра Зарицкая показала фото в купальнике
instagram.com/kazka.band

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA, фото в купальнике
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Источник: Ivona

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  07.02.2021, 20:45
Оценка:  0
гость
Я знаю, что она дико насрала в египетских кустах, и все туристы это знают!
ВасяизИванова  (аноним)  07.02.2021, 20:36
Оценка:  0
ВасяизИванова
Люблю жирных тётей и дядей !
гость  (аноним)  07.02.2021, 20:06
Оценка:  0
гость
это ж надо было так залезть и спрятаться в кусты от своего толстого тела.............
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