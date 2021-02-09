Алина Смирнова запостила пикантное фото из Египта.

Участник первого сезона популярного реалити-шоу “Холостячка“, звезда “Лиги смеха“ и радиоведущий Андрей Рыбак вместе со своей возлюбленной Алиной Смирновой улетели за границу на отдых. Влюбленные отправились в Египет.

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На своей странице в Инстаграм Алина решила опубликовать пикантную фотографию, которую сделал Андрей. На свежем снимке девушка демонстрировала стройную фигуру в раздельном черном купальнике на балконе с видом на бассейн и пальмы и роскошное здание отеля.

“Фото в купальнике заказывали?🤪“, - спросила у подписчиков Смирнова.

“Тут я тоже старался)“, - прокомментировал кадр Рыбак.

Девушка Андрея Рыбака засветила фигуру в купальнике instagram.com/smirnovaaalina

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