Девушка Андрея Рыбака засветила фигуру в купальнике
Участник первого сезона популярного реалити-шоу “Холостячка“, звезда “Лиги смеха“ и радиоведущий Андрей Рыбак вместе со своей возлюбленной Алиной Смирновой улетели за границу на отдых. Влюбленные отправились в Египет.
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На своей странице в Инстаграм Алина решила опубликовать пикантную фотографию, которую сделал Андрей. На свежем снимке девушка демонстрировала стройную фигуру в раздельном черном купальнике на балконе с видом на бассейн и пальмы и роскошное здание отеля.
“Фото в купальнике заказывали?🤪“, - спросила у подписчиков Смирнова.
“Тут я тоже старался)“, - прокомментировал кадр Рыбак.
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