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"Я думал, что ты голая": MARUV снялась в белье телесного цвета

Комментариев: 1
MARUV сфотографировалась в нижнем белье собственного бренда.
"Я думал, что ты голая": MARUV снялась в белье телесного цвета
"Я думал, что ты голая": MARUV снялась в белье телесного цвета
instagram.com/maruvofficial

Скандальная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает радовать поклонников пикантными снимками, где позирует в нарядах собственного бренда.

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Так, на днях 29-летняя звезда обнародовала на своей странице в Инстаграм откровенный кадр, где запечатлена в кружевном белье телесного цвета и светлом парике. Горячий образ певица дополнила ярким макияжем.

instagram.com/maruvofficial

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию MARUV:

  • Прекрасна дівчина🔥
  • Жалко не голая
  • Моя любовь)💜
  • Цвет волос просто нежнейший зефир, очень идет, Марув! 💖
  • Как горячо!😏🔥🔥🔥
  • Сперва показалось, что это Ирина Билык)))
  • Боже Анна, я думал, что ты голая 
  • Які тут можуть бути коментарі. Білизна охрєнітєльна.
  • Нежная 😍
  • 👏👏Браво!!! Другой такой нет!!!

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.02.2021, 11:16
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