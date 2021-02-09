MARUV сфотографировалась в нижнем белье собственного бренда.

"Я думал, что ты голая": MARUV снялась в белье телесного цвета instagram.com/maruvofficial

Скандальная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает радовать поклонников пикантными снимками, где позирует в нарядах собственного бренда.

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Так, на днях 29-летняя звезда обнародовала на своей странице в Инстаграм откровенный кадр, где запечатлена в кружевном белье телесного цвета и светлом парике. Горячий образ певица дополнила ярким макияжем.

instagram.com/maruvofficial

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию MARUV:

Прекрасна дівчина🔥

Жалко не голая

Моя любовь)💜

Цвет волос просто нежнейший зефир, очень идет, Марув! 💖

Как горячо!😏🔥🔥🔥

Сперва показалось, что это Ирина Билык)))

Боже Анна, я думал, что ты голая

Які тут можуть бути коментарі. Білизна охрєнітєльна.

Нежная 😍

👏👏Браво!!! Другой такой нет!!!

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