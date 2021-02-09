"Я думал, что ты голая": MARUV снялась в белье телесного цвета
MARUV сфотографировалась в нижнем белье собственного бренда.
Скандальная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает радовать поклонников пикантными снимками, где позирует в нарядах собственного бренда.
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Так, на днях 29-летняя звезда обнародовала на своей странице в Инстаграм откровенный кадр, где запечатлена в кружевном белье телесного цвета и светлом парике. Горячий образ певица дополнила ярким макияжем.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию MARUV:
- Прекрасна дівчина🔥
- Жалко не голая
- Моя любовь)💜
- Цвет волос просто нежнейший зефир, очень идет, Марув! 💖
- Как горячо!😏🔥🔥🔥
- Сперва показалось, что это Ирина Билык)))
- Боже Анна, я думал, что ты голая
- Які тут можуть бути коментарі. Білизна охрєнітєльна.
- Нежная 😍
- 👏👏Браво!!! Другой такой нет!!!
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