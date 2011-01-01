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Арсен Мирзоян показал на архивных фото, как он и Тоня Матвиенко выглядели 10 лет назад

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Певец Арсен Мирзоян опубликовал в Инстаграм снимки 2011 года.
Арсен Мирзоян показал на архивных фото, как он и Тоня Матвиенко выглядели 10 лет назад
Арсен Мирзоян показал на архивных фото, как он и Тоня Матвиенко выглядели 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian

Заслуженный артист Украины, участник первого сезона вокального шоу “Голос країни“, Арсен Мирзоян порадовал подписчиков фотографиями из личного архива 10-летней давности.

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В своем Инстаграм-аккаунте музыкант решил показать, как он и его жена Тоня Матвиенко выглядели в 2011 году. На снимках артисты позировали в студии звукозаписи, где работали над совместной композицией.

“2011 рік:) Хто знає, яку пісню пишемо?“, - спросил у фанов Арсен.

Многие пользователи Сети отметили, что речь идет о треке “Івана Купала“.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян 10 лет назад
instagram.com/arsen_mirzoian

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Теги: Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко
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Источник: Ivona

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