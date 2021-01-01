Наталка Денисенко подсказала, что подарить мужчине на День святого Валентина

Актриса Наталка Денисенко показала пикантные фото с мужем и составила ТОП-5 подарков на День влюбленных для мужчины.

Звезда сериала “Крепостная“, украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками откровенными кадрами из чувственной фотосессии с мужем, актером Андреем Фединчиком. На снимках пара нежно обнималась и целовалась в постели в темной комнате с гирляндами.

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В описании к пикантным фото Наталка решила подсказать девушкам, что они могут подарить своему мужчине на День святого Валентина. Артистка составила ТОП-5 лучших подарков.

“1. Купить себе красивейшее сексуальное белье и приготовить любимое блюдо мужчины на ужин. Красивая, счастливая женщина и вкусная еда-это лучший подарок! Так считаю и я и мой муж 😄👌

на ужин. Красивая, счастливая женщина и вкусная еда-это лучший подарок! Так считаю и я и мой муж 😄👌 2. Найти что-то классное из сферы его хобби . Когда мой муж занимался MMA я нашла для него очень крутую тренировочную форму. В прошлом году это были часы пост советского времени (он коллекционирует), ещё мой муж любит настольные игры. Я периодически интересуюсь его увлечениями и сохраняю себе. 👍

. Когда мой муж занимался MMA я нашла для него очень крутую тренировочную форму. В прошлом году это были часы пост советского времени (он коллекционирует), ещё мой муж любит настольные игры. Я периодически интересуюсь его увлечениями и сохраняю себе. 👍 3. Домашнее спа : ванна, массаж головы, спины, стоп - это тоже очень любят мужчины. Можно даже сделать “сертификат на получение услуг“ в красивой упаковке) 🥰

: ванна, массаж головы, спины, стоп - это тоже очень любят мужчины. Можно даже сделать “сертификат на получение услуг“ в красивой упаковке) 🥰 4. Впечатление . Сейчас очень много классных сервисов, где можно подарить игру в пейнтбол, катание на квадроциклах, уроки по яхтингу, курсы экстремального вождения и т.д... эмоции - это всегда запоминающееся 🎉

. Сейчас очень много классных сервисов, где можно подарить игру в пейнтбол, катание на квадроциклах, уроки по яхтингу, курсы экстремального вождения и т.д... эмоции - это всегда запоминающееся 🎉 5. Романтичное видео. Есть очень много приложений, в которых очень легко монтировать. Можно сделать из совместных фото, или снять что-то специально, с юмором или что-то трогательное. Если есть желание и фантазия, то будет супер! ❣️“.

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Кроме того, в конце публикации Денисенко назвала несколько причин, почему мужчинам не стоит дарить дорогих презентов. Также актриса рассказала, как получить желаемый подарок от возлюбленного.

“Заметили что я ни в одном пункте не написала никакого дорогостоящего подарка? Типа телефон, компьютер, и тд... Знаете почему? Есть несколько причин:

1. Из моего опыта: настоящему мужчине очень неловко получать дорогостоящие подарки от женщины. И это понятно👌👍 помню выражение лица Андрея, когда на Новый год я подарила ему новый айфон🙈 он был не очень доволен) Ведь настоящий мужчина такие вещи способен купить себе сам🤷‍♀️

2. Женщина не должна тратить много денег на мужчину. На энергетическом уровне это считается не хорошей штукой. Закон таков: женщина отдаёт свои эмоции, вдохновение, счастье, мужчина - деньги и подарки ради этих чувств) ⚖️ ☯️

3. Для мужчины куда приятнее будет ваше внимание, нежели сам подарок. То, что вы интересуетесь его увлечениями и вкусами, хотите сделать что-то особенно приятное, и будет самой большой ценностью. 🏆 Ну а что бы получить желаемое поздравление от мужчины на день влюблённых надо: ПРОСТО СКАЗАТЬ ЕМУ СЛОВАМИ ПРЯМО В УШИ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 🤷‍♀️“, - подсказала Наталка.

Наталка Денисенко подсказала, что подарить мужчине на День святого Валентина instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко подсказала, что подарить мужчине на День святого Валентина instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко подсказала, что подарить мужчине на День святого Валентина instagram.com/natalka_denisenko

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