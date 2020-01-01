"Сладкая конфетка": Тоня Матвиенко показала фигуру в купальнике
Певица Тоня Матвиенко похвасталась зимним отпуском в Египте.
Дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко, финалистка первого сезона “Голосу країни“, певица Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками подборкой фото с отдыха в Египте.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила серией снимков, где она предстала в белом купальнике с зелеными и красными полосками и белом халате на фоне мангровой рощи. На одном из кадров Тоня позировала в компании своего мужа Арсена Мирзояна.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:
- “Гарні фото ❤️“;
- “Мила 🙌“;
- “Солодка цукерочка😍“;
- “Краса“;
- “Красота 👍“, - пишут в комментариях пользователи Сети.
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