"Сладкая конфетка": Тоня Матвиенко показала фигуру в купальнике

Певица Тоня Матвиенко похвасталась зимним отпуском в Египте.

Дочь Народной артистки Украины Нины Матвиенко, финалистка первого сезона “Голосу країни“, певица Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками подборкой фото с отдыха в Египте.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила серией снимков, где она предстала в белом купальнике с зелеными и красными полосками и белом халате на фоне мангровой рощи. На одном из кадров Тоня позировала в компании своего мужа Арсена Мирзояна.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

“Гарні фото ❤️“;

“Мила 🙌“;

“Солодка цукерочка😍“;

“Краса“;

“Красота 👍“, - пишут в комментариях пользователи Сети.

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