Юрий Горбунов похвастался веселой прогулкой с сыном Иваном, женой Катей Осадчей и соседями - Потапом и Настей Каменских.

Горбунов показал, как вместе с Осадчей, Потапом и NK радуется выпавшему снегу instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитый украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов показал, как проводит время со своей семьей и звездными соседями. На своей странице в Инстаграм 50-летний артист запостил забавное видео.

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В ролике можно увидеть, как Горбунов катает на санях жену, ведущую “Светской жизни“ Катю Осадчую. Юрию помогает их с Катей общий сын, 3-летний Иван. Все это семейное веселье на выпавшем снегу снимают друзья и соседи пары - рэпер Потап и певица Настя Каменских.

“Як каже наша мамуся - “Нащо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали!?“😇😇😇Та ще й коли сусіди підганяють!“, - подписал ролик ведущий.

Кроме того, Юрий опубликовал совместное селфи с Потапом. Мужчины сфотографировались во время того, как расчищали лопатами снег.

“Українська народна казка про те, як куми сніг гребли😇😇“, - подписал кадр Горбунов.

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