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Андрей Рыбак отвез свою девушку в Египет: Первые фото пары с отдыха

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Андрей Рыбак из "Холостячки" отправился с девушкой Алиной на первый совместный отдых за границу.
Андрей Рыбак отвез свою девушку в Египет: Первые фото пары с отдыха
Андрей Рыбак отвез свою девушку в Египет: Первые фото пары с отдыха
instagram.com/rybak_sydney

Полуфиналист первого сезона популярного реалити-шоу “Холостячка“, участник “Лиги смеха“ и ведущий “Русского радио Украина“, Андрей Рыбак впервые отправился на отдых за границу со своей девушкой Алиной Смирновой.

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На своей странице в Инстаграм 29-летний шоумен обнародовал первые фотографии из Египта. На ярких кадрах влюбленные позировали на фоне пирамид. Для экскурсии Рыбак выбрал темную футболку, спортивные штаны цвета хаки и солнцезащитные очки. А Алина позировала на камеру в джинсах, коротком топе и синей рубашке. В описании к одному из снимков Андрей с юмором рассказал подписчикам, что обязательно нужно сделать на отдыхе.

Вот несколько вариантов:
🔻Сфотографироваться в аэропорту и попросить подписчиков угадать куда ты летишь;
🔻По приезду переодеться в летние вещи и с трудом запихнуть свой пуховик в чемодан;
🔻Научить бармена или официанта матерным словам на твоём языке;
🔻Если отдыхаете не за границей, то научиться матерным словам от бармена или официанта;
🔻Со шведского стола брать всё что видите, ограничивая себя только потолком;
🔻Сложить в чемодан шампунь и гель для душа в маленьких баночках;
🔻Торговаться с местными до последнего, даже если вы ничего не собираетесь покупать;
🔻Обгореть;
🔻Пол дня пролежать в номере весь в пантеноле (сметана для староверов);
🔻Ещё раз обгореть;
🔻Хоть раз пьяненьким сходить на аквааэробику;
🔻Думать, что все местные в восторге от вашего пения.

Андрей Рыбак и Алина Смирнова в Египте
Андрей Рыбак и Алина Смирнова в Египте
instagram.com/rybak_sydney

Андрей Рыбак и Алина Смирнова в Египте
Андрей Рыбак и Алина Смирнова в Египте
instagram.com/rybak_sydney

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Теги: Андрей Рыбак, Алина Смирнова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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