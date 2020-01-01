Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак решил испытать со своей девушкой трюк из TikTok. Ну что-то пошло не так.

"Ну мы пытались!": Андрей Рыбак показал неудачное видео с возлюбленной Алиной instagram.com/rybak_sydney

Полуфиналист нашумевшего шоу канала СТБ “Холостячка“, участник “Лиги смеха“ и ведущий “Русского радио Украина“, Андрей Рыбак поделился новыми кадрами со своей девушкой Алиной Смирновой.

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На своей странице в Инстаграм 29-летний артист показал забавное видео с любимой. В начале Андрей смотрит на в TikTok ролик, где парень оригинально ловит подпрыгнувшую девушку. Рыбак решает повторить этот трюк с Алиной. Однако, что-то пошло не так.

“Ну мы пытались!“, - лаконично прокомментировал неудачное видео шоумен.

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