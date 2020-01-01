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Эшли Грэм показала крупным планом, как кормит грудью годовалого сына

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Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм поделилась домашним видео.
Эшли Грэм показала крупным планом, как кормит грудью годовалого сына
Эшли Грэм показала крупным планом, как кормит грудью годовалого сына
instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных в мире plus-size моделей Эшли Грэм продолжает делиться с поклонниками откровенными домашними видео и фотографиями. 

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На этот раз 33-летняя звезда подиумов решила показать крупным планом, как кормит грудью сына Исаака, которому 18 января исполнился годик. В описании к ролику Эшли отметила, что так выглядит ее идеальное утро. Кроме того, знаменитость высказалась о снежной погоде в США.

“Прекрасное утро с моим милым маленьким мужчиной. Снег в Нью-Йорке сегодня дикий, но Исаак все равно оденется в зимний костюм, чтобы быстро покататься на санях!“, - подписала публикацию Грэм.

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Теги: Эшли Грэм
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Источник: Ivona

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