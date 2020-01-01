Эшли Грэм показала крупным планом, как кормит грудью годовалого сына
Одна из самых известных в мире plus-size моделей Эшли Грэм продолжает делиться с поклонниками откровенными домашними видео и фотографиями.
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На этот раз 33-летняя звезда подиумов решила показать крупным планом, как кормит грудью сына Исаака, которому 18 января исполнился годик. В описании к ролику Эшли отметила, что так выглядит ее идеальное утро. Кроме того, знаменитость высказалась о снежной погоде в США.
“Прекрасное утро с моим милым маленьким мужчиной. Снег в Нью-Йорке сегодня дикий, но Исаак все равно оденется в зимний костюм, чтобы быстро покататься на санях!“, - подписала публикацию Грэм.
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