"Практиковала роль доярки": Эшли Грэм засветила пышный бюст на архивном фото

Пышнотелая модель Эшли Грэм запостила эффектный кадр из старой фотосессии, где она примеряла роль сельской девушки.

Одна из самых известных в мире plus-size моделей Эшли Грэм взбудоражила Сеть эффектным кадром из старой фотосессии для французского Vogue. Фото было сделано в 2018 году еще до рождения первенца знаменитости.

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Так, на странице Эшли в Инстаграм появился снимок, где она позировала на фоне тюков сена и с косой в руках в образе сельской девушки. Модель предстала в красном платье с тесным корсетом, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

“Практиковала быть усердной дояркой 🐄 до того, как стала настоящей дояркой“, - с юмором подписала кадр Грэм.

Эшли Грэм засветила пышный бюст на архивном фото instagram.com/ashleygraham

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